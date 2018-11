Geral

Mais de dois mil metros de redes antigas de água foram substituídos na área central de Arroio do Meio ao longo do segundo semestre, incluindo as ruas Dr. João Carlos Machado, Gustavo Wienandts, General Daltro Filho e Martin Luther King. O trabalho atende à demanda encaminhada pelo município, de acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico, e esteve sob coordenação da Corsan e execução de empresa terceirizada contratada pela estatal.

De acordo com o gerente local da Corsan, Jaime Bersch, a obra foi necessária para substituir os antigos tubos de amianto e ferro por tubos novos de PVC, inclusive com registro de vazamentos em alguns pontos, como também para ampliar a vazão de água nos bairros Centro e Bela Vista. A demanda considera o aumento de prédios residenciais e moradores nestas regiões. A obra consiste na substituição de todas as redes antigas de distribuição de água por tubos de PVC. Os principais objetivos são melhorar a qualidade da água fornecida à comunidade, promovendo a saúde pública.

“Queremos agradecer a compreensão da comunidade pelos transtornos causados no período da obra, com a convicção de que os benefícios que retornam à comunidade são muito maiores”, salienta Bersch. Para o prefeito Klaus Werner Schnack, a modernização das redes de água mostra planejamento e foco no desenvolvimento e crescimento de Arroio do Meio.

Por daiane