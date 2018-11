Bocha

A Liga de Bocha de Arroio do Meio realizou no sábado, dia 03, os jogos da rodada de ida da fase de quartas de final do Campeonato Municipal de Bocha para Veteranos – Taça Chapeação Central. Nesta rodada jogaram pela 1ª Divisão, em Rui Barbosa, Esperança 2 x 6 Pituca; no Passo do Corvo, Passo 7 x 1 Treze de Maio; em Rui Barbosa, Rui Barbosa 7 x 1 São José e em Dona Rita, Dona Rita 5 x 3 Guarani. Pela 2ª Divisão jogaram pela rodada de ida da semifinal, em Arroio Grande, União 5 x 3 Cruzeiro e em Bicudo, Brasil 3 x 5 Glória.

O certame continua neste sábado, dia 10, quando teremos os jogos da rodada da volta da fase de quartas de final reunindo pela 1ª Divisão, em São Caetano, Pituca x Esperança; em Forqueta Baixa, Treze de Maio x Passo do Corvo; em Palmas, São José x Rui Barbosa e em Arroio Grande, Guarani x Dona Rita. Pela 2ª Divisão, jogam em Linha 32, Cruzeiro x União e no Glória, Glória x Brasil. Cada partida tem a disputa de quatro jogos de duplas e quatro jogos de trios.

Por daiane