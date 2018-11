Bocha

O Campeonato Municipal de Bocha Noturno de Arroio do Meio, realiza na noite desta sexta-feira, dia 23, a partida final entre as equipes do Brasil de Bicudo e o Bar Querência do Novo Horizonte. A partida final será realizada na cancha do Brasil de Bicudo. Na rodada de ida no bairro Novo Horizonte, o Bar Querência havia vencido por 2 x 1 com saldo de 12 bolas de vantagem. Os jogos iniciam às 19h45min com 15min de tolerância.

A festa de encerramento do campeonato com entrega da premiação está agendada para sexta-feira, dia 30 de novembro, na sede do Ginásio Ade Sport Center, onde será servido jantar, seguido da entrega de prêmios.

Por daiane