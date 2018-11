Futebol Amador

A Liga Travesseirense de Futebol Amador (Litrafa) responsável pela organização do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Travesseiro, teve que transferir os jogos marcados pela 4ª rodada que seriam realizados no domingo, dia 04, no campo do Juventude de Três Saltos Alto, devido ao falecimento de um membro da comunidade. Os jogos cancelados serão realizados no final da fase.

Com a transferência, o domingo ficou sem futebol. A bola volta a rolar neste domingo, dia 11, no campo do Guarani de Barra do Fão, onde jogam pela 5ª rodada da tabela, às 10 horas, São João x Picada Essig; às 14h30min, Travesseirense x SER Juventude e às 16h30min, Guarani x Juventude de Três Saltos Alto.

Classificação - SER Juventude 07p; Travesseirense 06p, Guarani 04p, São João e Cairu 03p, Picada Essig 02p e Três Saltos com zero ponto.

Por daiane