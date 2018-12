Futebol Amador

O Campeonato Regional da Aslivata – Copa Certel/Sicredi, organizado pela Associação de Ligas do Vale do Taquari (Aslivata), realizou no domingo, dia 24, a rodada com os jogos da ida da final do torneio. Dois jogos nas categorias de aspirantes e titulares movimentaram a sede do Sete de Setembro de Capitão, que recebeu um expressivo público para assistir o empate em 3 x 3 do Rui Barbosa com a SER São Cristóvão, nos aspirantes e a derrota do Sete de Capitão por 5 x 2 para o Juventude de Linha Berlim/Westfália, nos titulares.

Pela categoria de titulares, o Sete de Capitão veio embalado para a decisão com o Juventude de Linha Berlim/Westfália. Invicto em seu gramado, onde havia sofrido apenas um gol até antes da partida de domingo e com a melhor defesa do campeonato, o Sete abriu o placar com gol de pênalti sofrido por Tadeu e cobrado por Tampa. Mesmo com o placar a seu favor, o Sete não repetia a mesma mecânica de jogo. O Juventude, time copeiro e habilidoso, chegou ao empate aos 40min do primeiro tempo com gol de Maikel. Na segunda etapa, o Juventude veio com tudo. Fez 2 x 1 antes dos 05min através de Joceir. Cada vez mais atrapalhado em campo, o Sete sofreu o terceiro gol e logo em seguida o quarto. O Juventude voltou a marcar através de Maikel e Joceir. O Sete ainda compareceu no placar aos 42min, com gol de Peleguinho, mas um minuto depois Joceir decretava o 5 x 2 para o Juventude.

Rui Barbosa empata nos aspirantes

Pela categoria de aspirantes, a decisão do título envolve o Rui Barbosa de Arroio do Meio e a SER São Cristóvão de Lajeado. Em desvantagem em relação a SER São Cristóvão que joga a final por dois empates, o Rui Barbosa partiu para cima de seu adversário. A equipe chegou a abrir 2 x 0 no placar com gols de Rafael Reckziegel e Leonardo. Na segunda etapa o time de Lajeado descontou o placar. Mesmo assim o Rui Barbosa jogou no ataque marcando seu terceiro gol através de Cesinha. A partir daí a SER São Cristóvão se impôs em campo, marcando mais dois gols, o último nos minutos de desconto. A partida terminou com placar de 3 x 3.

Final domingo, em Westfália

A rodada final do Regional da Aslivata acontece domingo, dia 02 de dezembro, no campo do Juventude de Linha Berlim. Na preliminar, às 14h30min, jogam, valendo título dos aspirantes, as equipes do Rui Barbosa e a SER São Cristóvão, que após o empate na primeira partida em 3 x 3, joga por um novo empate por ter melhor campanha no campeonato, enquanto que o Rui Barbosa precisa vencer por qualquer resultado no tempo normal e levar a decisão para os pênaltis.

Na categoria de titulares, jogam Juventude x Sete de Capitão. Neste confronto o Juventude, que venceu na rodada de ida por 5 x 2, joga por um empate, enquanto que o Sete precisa vencer por qualquer resultado nos 90min para levar a decisão para os pênaltis.

Por daiane