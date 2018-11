Bocha

A Aemaso de Marques de Souza realizou no sábado, dia 03, três partidas da rodada da volta da fase de quartas de final do Campeonato Municipal de Bocha definindo os primeiros semifinalistas. Uma destas vagas ficou com o Cruzeiro que passou pelo Brasil. Outra vaga de semifinalista ficou com o Betos Bar de Tamanduá que venceu por 2 x 0 do Bragantino. Mesmo vencendo por 2 x 1, o Picada May perdeu a vaga para o Picada Flor. A última vaga para a fase semifinal será disputada sábado, dia 10, em Linha Atalho entre Nova Aliança e o Unidos de Linha Bastos. Para essa partida continua suspenso o atleta Paulo Gross (Unidos). O classificado desta disputa joga a semifinal com o Betos Bar. Na outra semifinal, jogam neste sábado, em Picada Flor, Picada Flor x Cruzeiro de Linha Bastos. Os jogos iniciam às 13h30min. Cada partida será disputada por três trios.

Por daiane