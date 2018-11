Bocha

A Aemaso de Marques de Souza realizou no sábado, dia 27, os jogos da rodada de ida da fase de quartas de final do Campeonato Municipal de Bocha. Nesta rodada jogaram em Linha Bastos, Unidos 3 x 0 Nova Aliança; em Picada Flor, Picada Flor 2 x 1 Picada May; em Linha Perau, Bragantino 2 x 1 Betos Bar e na Sede, Brasil 0 x 3 Cruzeiro.

Sábado, dia 03, teremos a rodada da volta quando jogam em Linha Atalho, Nova Aliança x Unidos; em Picada May, Picada May x Picada Flor; em Tamanduá, Betos Bar x Bragantino e em Linha Bastos, Cruzeiro x Brasil. Para esta rodada está suspenso o atleta Paulo Gross (Unidos). Os jogos iniciam às 13h30min. Cada partida será disputada por três trios.

Por daiane