Bocha

O Campeonato Municipal de Bocha Noturno de Arroio do Meio, realizou na noite de quinta-feira, dia 1º de novembro, duas partidas pela rodada da volta da fase semifinal, quando se enfrentaram em Bicudo, as equipes do Brasil e o Glória, que terminou com vitória do Brasil por 3 x 0, garantindo a classificação da equipe de Bicudo. No outro confronto, na Barra do Forqueta, o Bar Kalunga não resistiu e perdeu por 2 x 0 para o Bar Querência do Novo Horizonte, que alcançou a classificação..

A decisão do título entre as equipes do Bar Querência do Novo Horizonte e o Brasil de Bicudo inicia nesta sexta-feira, dia 09, na cancha do Bar Querência, onde serão disputados os primeiros três jogos, sendo um de dupla e dois de trios. A partida da volta será realizada no dia 23, em Bicudo, visto que na noite do dia 16, haverá jogos de bocha da Sport Fest, no União de Arroio Grande. Os jogos iniciam às 19h45min com 15min de tolerância. A festa de encerramento do campeonato com jantar e entrega da premiação está agendada para o dia 30 de novembro, no Ade Sport Center.

Por daiane