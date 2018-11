Obras

A Administração Municipal de Pouso Novo concluiu esta semana a obra de pavimentação com asfalto de um trecho da Av. Brasil, na Vila Tropeiro, imediações da Emei Raio de Sol. O projeto foi executado pela empresa Polognesi Infrasestrura Ltda, vencedora do processo de licitação prévia. A colocação de 1.567m2 de pavimentação com asfalto foi realizado nas duas vias da avenida, com investimento de pouco mais de R$ 304,4 mil. Desse valor, o município foi beneficiado com uma verba federal de R$ 295,3 mil através de emenda do deputado federal Danrlei Hinterholz, enquanto que o município participou com uma contrapartida de R$ 9,1 mil.

Por daiane