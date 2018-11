Geral

A Expovale serve de referência para um importante avanço do setor turístico. Em solenidade realizada no começo da noite de quarta-feira (14) no espaço conjunto de Sebrae e Amturvales, lideranças e empreendedores fizeram o lançamento de três roteiros turísticos de natureza do Vale do Taquari. O Caminho das Cascatas explora a riqueza dos recursos naturais de Boqueirão do Leão, Forquetinha, Progresso e Sério; em Arroio do Meio o destaque fica por conta do Entre Vales e Arroios; e na região que compreende Encantado, Muçum, Nova Bréscia e Vespasiano Corrêa a nova opção a ser explorada é a Vale dos Túneis e Viadutos.

O objetivo dos roteiros é melhorar a oferta de produtos e serviços na área. Segundo Diego Zenkner, do Sebrae, o lançamento concretiza quatro anos de planejamento e trabalho. “Os 30 empreendedores que integram essas alternativas merecem os nossos aplausos. Estamos provando para todo mundo que o Vale do Taquari tem um potencial muito grande”, declarou. Presidente da Amturvales, Rafael Fontana também elogiou as pessoas que estão à frente das opções e serviços dos roteiros. “Não existiria turismo se não fossem os empreendedores, os quais sabemos que colocam sonhos em prática. São os primeiros que precisam acreditar e cabe a nós o incentivo e apoio para que tenham sucesso”.

Entre Vales e Arroios

Ao falar sobre o roteiro, a representante dos empreendedores do Entre Vales e Arroios, Márcia Ferrari, salientou que a iniciativa partiu da própria comunidade por meio do Conversando Sobre Turismo. A ideia é trazer ainda mais pessoas para conhecerem o município e seus atrativos. Márcia destacou a importância do apoio do Sebrae quanto à qualificação dos empreendimentos e também na orientação de como receber os turistas. Da mesma forma, salientou a dedicação dos empreendedores. “Acredito no roteiro porque os empreendedores querem isso. Tiram o tempo para a capacitação. Esperamos receber muitos grupos trazidos pelas agências. Queremos surpreender vocês”.

O roteiro Entre Vales e Arroios integra 11 empreendedores locais do ramo do turismo, incluindo gastronomia, hotelaria, agroecologia, espaços de lazer, esportes radicais e artesanato. São eles: Requinte Chocolatteria, Art Cream Sorvetes Artesanais, Agroecologia Ferrari, Hotel Moinho da Luz, Cabanha Duas Meninas, Centro de Lazer Arroio Grande, Off Aventura Esportes Radicais, Arrebanhando Residência Artística Urbana e os projetos Das Haus, Aloha Espaço Natural e Pousada das Paineiras.

Atrativos naturais

Em meio à plateia de autoridades e lideranças estava um grupo de 14 guias e operadores de turismo de Porto Alegre. Eles foram trazidos pelos organizadores e voltam às suas agências com um kit de divulgação para desde já oferecer aos turistas. “São opções interessantes. As pessoas tendem a gostar bastante em função da região e pela preservação da natureza. Tenho certeza que o pessoal vai querer conhecer”, avaliou a guia e dona de agência Claudia Chagas. A opinião é compartilhada por outra guia, Lucena Sangineto. “O Rio Grande do Sul é muito rico e quanto mais opções e atrativos forem acrescentados, melhor, porque as pessoas estão procurando sair dos lugares comuns, querem fazer coisas diferentes”.

