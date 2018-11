Bocha

A Aemaso de Marques de Souza deu continuidade no sábado, dia 10, com os jogos do Campeonato Municipal de Bocha. Jogaram pela rodada da volta das quartas de final, em Linha Atalho, Nova Aliança x Unidos de Linha Bastos. Como o Unidos havia vencido na rodada da ida por 3 x 0, no sábado bastou vencer o primeiro jogo para garantir a vaga de semifinalista.

Neste sábado acontece a rodada da ida da fase semifinal, quando jogam em Picada Flor, Picada Flor x Cruzeiro de Linha Bastos e em Linha Bastos, Unidos x Betos Bar. Os jogos iniciam às 13h30min. Cada partida será disputada por três trios.

Por daiane