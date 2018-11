Geral

No dia em que a ponte do Aimoré completou 30 anos – 29 de outubro, a Administração Municipal de Arroio do Meio realizou ato simbólico de revitalização de obras de arte do sistema viário, enaltecendo a importância do cuidado com o patrimônio público. O espaço recentemente recebeu limpeza, pintura e execução de trecho de calçada de passeio, visando melhorar a trafegabilidade de motoristas e pedestres que utilizam a ponte que liga o Centro aos bairros Aimoré e São Caetano.

O ato contou com a presença de autoridades, moradores do entorno e representantes da família Dalpian, em memória ao prefeito responsável pela execução da obra, Arnesto Dalpian. O vice-prefeito da época, Paulo Steiner, lembrou das dificuldades da ligação entre os bairros antes da construção da ponte. “Obra sonhada por todos que dependiam dessa travessia”. Norberto Roque Dalpian, filho do então prefeito, falou em nome da família. “É importante que a gente não esqueça das conquistas, para seguirmos fortalecidos em busca de mais desenvolvimento”.

O prefeito Klaus Werner Schnack afirmou que o ato simbólico de revitalização da ponte representa o cuidado que a atual Administração está tendo com o patrimônio público, desde o início do governo, com troca de bueiros, vistorias, reparos estruturais e pintura em diversas pontes, pontilhões e demais estruturas do interior e bairros, através do Programa Passo à Frente, assim como os serviços de limpeza e manutenção de paradas de ônibus, melhorias na sinalização das ruas e troca de placas. Por fim, destacou obras de revitalização dos prédios públicos recentemente realizadas e em andamento, como a Rua de Eventos, Parque de Máquinas/secretaria de Obras, subprefeitura de Arroio Grande, Museu Público e prefeitura, num investimento em torno de R$ 500 mil, provenientes de recursos próprios do município. “Falta muito por fazer, mas estamos resgatando o cuidado com o bem público, com respeito ao passado, trabalho no presente e cuidado com o futuro”, afirmou Schnack.

Por daiane