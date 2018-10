Agricultura

A Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo; Emater/RS – Ascar; secretaria de Agricultura de Encantado e a Associação dos Bovinocultores de Encantado (ASBLE), promovem no dia 23 de outubro a tarde de campo do programa Gestão Sustentável da Agricultura Familiar. O evento é aberto aos interessados e não terá custo.

Voltado à bovinocultura leiteira, o evento, que inicia às 13h30min, será realizado na propriedade da família Gianesini, na Linha São Luiz, e contará com a participação da gerência regional, autoridades locais e produtores de leite da região. A tarde de campo visa fomentar técnicas essenciais para obter bons resultados na atividade.

Os temas que serão abordados foram escolhidos com produtores de leite do município e participantes do Gestão Sustentável da Agricultura Familiar, programa desenvolvido pela SDR e executado pela Emater, que visa a aplicação de técnicas de gestão de propriedade e apoio no incremento de renda.

Entre os temas estão Gestão sustentável na agricultura familiar; Cultivo agroecológico para subsistência; Manejo e conservação dos solos; Cálculo de dieta para vacas lactantes e Prejuízos causados pela mamite e como prevenir a doença. Ao final será oferecido um lanche para os participantes. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 99741-3066.

Por daiane