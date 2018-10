Futebol Amador

A Associação de Ligas do Vale do Taquari (Aslivata), responsável pela organização e realização do Campeonato Regional da Aslivata – Copa Certel/Sicredi, realizou no domingo, dia 30, rodada com oito jogos em cada categoria pela ida da fase de oitavas de final da Série “A”. Sete de São Caetano e Esperança de Rui Barbosa, com vitórias em seus jogos, deram passo importante para sua classificação à próxima fase. O Sete de Capitão, mesmo empatando fora, continua com vantagem para a partida da volta.

Pela categoria de titulares, em São Caetano, o Sete, treinado por Pantera e com a presença de Iarley em sua equipe, venceu por 3 x 1 do Rui Barbosa, no clássico de Arroio do Meio. O Sete largou na frente no primeiro tempo com gol de pênalti cobrado por Diego Marder. No segundo tempo o Rui Barbosa empatou com Ninho cobrando falta. O Sete reagiu e marcou mais duas vezes através de Diogo Risetti, terminando a partida com placar de 3 x 1.

Em Marques de Souza, o Esperança de Rui Barbosa, do técnico Tampinha, não se intimidou com o Brasil. Com muita disputa em campo e vira-vira no placar, o Esperança superou o adversário com vitória de 3 x 2. O primeiro gol foi marcado por Dutra. O Brasil empatou antes de terminar o primeiro tempo cobrando pênalti através de Douglas. O mesmo Douglas colocou o Brasil em vantagem no segundo tempo. O Esperança reagiu e empatou com gol do zagueiro Evair e marcou o terceiro gol através de William que aproveitou falha do zagueiro do Brasil.

Em Vespasiano Corrêa, Cruzeiro e Sete de Capitão empataram em 0 x 0 e em Lajeado, a surpresa da rodada. A SER São Cristovão perdeu por 3 x 2 para o Ouro Verde de Encantado. A rodada ainda teve em Bom Retiro, Rudibar 3 x 2 Atlético Gaúcho de Teutônia; em Venâncio Aires, Flor de Maio 0 x 0 Juventude/Westfália; em Boa Vista do Sul, Boavistense 1 x 1 Independente de Cruzeiro do Sul e em Venâncio Aires, Assespe 1 x 2 Juventude de Brochier.

Pela categoria de aspirantes, jogaram em São Caetano, Sete-SC 1 x 0 Rui Barbosa; em Marques de Souza, Brasil 1 x 3 Palanque; em Vespasiano Corrêa, Sete de Capitão 0 x 0 Estudiantes; em Lajeado, SER São Cristovão 1 x 0 Ouro Verde; em Bom Retiro, Rudibar 3 x 3 Atlético Gaúcho; em Venâncio Aires, Flor de Maio 0 x 2 Imigrante; em Boa Vista do Sul, Taquariense 1 x 1 Independente e em Venâncio Aires, Assespe 1 x 1 Juventude de Brochier.

Rodada da volta

Neste final de semana o Regional da Aslivata vai estar de folga por causa da eleição. A rodada da volta das oitavas de final está prevista para o dia 14, quando teremos duas partidas em Rui Barbosa pela categoria de titulares. No campo do Rui Barbosa, jogam Rui Barbosa x Sete de São Caetano e no campo do Esperança, teremos Esperança x Brasil de Marques de Souza. O Sete de Capitão joga em seu gramado com o Cruzeiro de Vespasiano Correa. A rodada será completada em Encantado, com Ouro Verde x São Cristovão; em Teutônia, Atlético Gaúcho x Rudibar; em Westfália, Juventude x Flor de Maio; em Cruzeiro do Sul, Independente x Boavistense e em Brochier, Juventude x Assespe.

Nesta fase, no caso de uma vitória de cada equipe, a decisão da vaga vai para os pênaltis. Por ter melhor campanha na primeira fase, pela categoria de titulares as equipes do Sete de São Caetano, Sete de Capitão, Esperança-RB, SER São Cristovão, Atlético Gaúcho, Juventude de Westfália, Independente e o Juventude de Brochier, têm a vantagem de jogar por dois empates.

Pela categoria de aspirantes, jogam em Rui Barbosa, Rui Barbosa x Sete-SC; no campo do Esperança, Brasil x Palanque; em Capitão, Sete x Estudiantes; em Encantado, Ouro Verde x São Cristovão; em Teutônia, Atlético Gaúcho x Rudibar; em Westfália, Flor de Maio x Imigrante; em Cruzeiro do Sul, Independente x Taquariense e em Brochier, Juventude x Assespe. Nesta categoria estão com a vantagem de jogar por dois empates o Rui Barbosa, Palanque, Estudiantes, SER São Cristovão, Rudibar, Flor de Maio, Taquariense e o Juventude de Brochier. Os jogos dos aspirantes iniciam às 14 horas e dos titulares às 16 horas.

Por daiane