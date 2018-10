Agricultura

A comunidade de Palmas, Encantado, sedia no próximo dia 17, o 1º Seminário Territorial de Agroecologia e Produção Orgânica do Vale do Taquari. O evento é uma promoção do Núcleo de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica do Vale do Taquari (NEA VT), Articulação de Agroecologia do Vale do Taquari (AAVT) escritório da Emater de Encantado, Uergs e CNPq.

A programação inicia às 8h30min com recepção e acolhida e às 9h acontece a palestra “Você sabe o que está comendo?”. Às 11h haverá troca de sementes crioulas e ao meio-dia almoço por adesão, ao valor de R$ 22 por pessoa. À tarde a programação segue com demonstrações práticas de produção de morango orgânico em bancadas, técnicas para hortas orgânicas, reconhecendo as Pancs e inoculantes para gramíneas e leguminosas. O encerramento está previsto para às 15h30min.

Para fins de organização do almoço, os organizadores pedem aos interessados que confirmem a participação até hoje, 11, pelo (51) 99741-3066. Os participantes são convidados a levarem sua caneca e também sementes e mudas para troca.

Por daiane