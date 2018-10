Obras

Mais de 20 obras públicas estão sendo executadas simultaneamente em Arroio do Meio, num investimento superior a R$ 3,5 milhões, incluindo infraestrutura em mobilidade, pavimentações, esporte, rede de água, educação e patrimônio público.

Destas, 14 são viabilizadas com recursos federais, numa soma superior a R$ 3 milhões. São elas: pavimentação asfáltica da Avenida de Arroio Grande (R$ 265,5 mil); ciclofaixa e calçada de passeio da rua Dom Pedro/Centro (R$ 260 mil); conclusão da pavimentação asfáltica em Linha 32 (R$ 380 mil); pavimentação das ruas Garças e Calopsita/Loteamento Nova Bela Vista (R$ 257 mil) e Adolfo Schneider/Distrito de Forqueta (R$ 210 mil); instalação de cinco academias ao ar livre (R$ 127 mil); rede de água da Funasa em Arroio Grande (R$ 740 mil) e ampliações das sedes esportivas Bola Cheia/Loteamento Antares (R$ 275 mil), Sete de Setembro/São Caetano (R$ 345 mil) e Escola Municipal São Caetano (R$ 233 mil), numa soma superior a R$ 3 milhões em recursos federais.

Paralelamente, o município trabalha na revitalização de prédios públicos, com pintura externa e reforma da prefeitura (R$ 33 mil), restauro do Museu Público Municipal (R$ 40,5 mil), conclusão da nova secretaria de Obras/Parque de Máquinas (R$ 350 mil) e início da reforma do Setor de Serviços Urbanos. Recentemente foi concluída a revitalização da subprefeitura de Arroio Grande. O investimento na preservação do patrimônio público é próximo a R$ 500 mil, provenientes de recursos próprios do município.

Concluindo a lista, as ruas das Palmas/bairro Bela Vista, Aurora/São Caetano, São Pedro/Rui Barbosa e Pernambuco/Aimoré estão sendo pavimentadas com pedras de basalto, numa iniciativa dos moradores, com parceria do município na elaboração do projeto, serviço de máquinas, acompanhamento e fiscalização das obras.

