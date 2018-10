Geral

A partir de segunda-feira 22, a Empresa Arroio do Meio de Transportes fará alterações em sua grade de horários visando dar maior mobilidade aos itinerários que também sofrerão mudanças. As modificações ocorreram após a realização de estudos pela empresa, que além da mobilidade, visam desafogar o trânsito em locais como o trevo de saída da cidade. A implantação das mudanças que compreendem novos pontos de embarque e desembarque de passageiros foram sinalizadas e identificadas ao longo da semana.

Entre as mudanças estão os itinerários das 17h, 18h e 19h com saída de Arroio do Meio para Lajeado, que passarão para 17h15min, 18h15min e 19h15min, respectivamente. Os horários com saída de Lajeado das 17h30min e das 18h30min passarão para 17h45min e 18h45min respectivamente, sendo estes os horários oficiais da rodoviária, considerando que a partida do Centro de Lajeado se dá sempre 15 minutos antes.

Os horários que saem de Arroio do Meio para Lajeado a partir das 16 horas, e inclusive vão a São Caetano, terão o trajeto alterado a partir de segunda-feira. O acesso à ERS 130 se dará pela rua D. Pedro II, fundos do mercado Dália. Já aqueles itinerários que vão a São Caetano também serão alterados. Os coletivos entrarão pela rua Dona Rita, subirão a rua Pedro A. Drebes, retornando pela rua Alvino Schneiders, por onde acessam a ERS 130, continuando o trajeto normal a partir desse ponto.

A exceção é o itinerário das 15 horas, com saída de Lajeado, que continua normal. Sofrerão alterações também os itinerários que passam pelo bairro Bela Vista, que entrarão no loteamento Glória. No sábado à tarde não haverá itinerários passando pela Barra do Forqueta. “Aquele horário das 6h, com saída de Arroio do Meio, entrará no loteamento Glória e passará também por São Caetano. O itinerário com saída às 17h30min, que sai às 17h45min da rodoviária de Lajeado também entrará no Glória”, salienta o responsável pela garagem de Arroio do Meio, Regis Bruxel.

Por daiane