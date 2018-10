Meio Ambiente

Em sua 28ª edição, a Campanha de Descarte Ambientalmente Correto Jogue Limpo com Arroio do Meio registrou o descarte de mais de 680 eletroeletrônicos em evento realizado na manhã do sábado, 6, na Rua de Eventos. A comunidade aproveitou ainda para descartar mais de 970 lâmpadas fluorescentes, 190 litros de óleo de cozinha, 800 quilos de vidros e garrafas/215 vidros de café e conservas, 60 quilos de pilhas e baterias, 15 quilos de medicamentos vencidos, 350 quilos de papel, papelão, jornais, livros, plásticos e garrafas pet, além de 23 sucatas.

Nesta edição, o eletroeletrônico mais descartado foi o celular – 103 unidades, seguido dos televisores – 95, controles de TV – 44, teclados – 43, telefones fixos – 40, mouses – 39, DVD/videocassete/receptor – 39, caixas de som – 35, entre outros. A Coordenadora do Departamento do Meio Ambiente, Rose Maria Grassi, ressalta a importância do engajamento e conscientização da comunidade em prol do Meio Ambiente e limpeza do município. “Infelizmente o Departamento de Serviços Urbanos ainda encontra eletroeletrônicos em lixeiros convencionais, o que é injustificável, já que o município oportuniza o descarte correto destes e demais resíduos”, lamenta Rose. “Realizaremos mais uma edição da Campanha no dia 8 de dezembro, dando nova oportunidade para a comunidade descartar de forma consciente os resíduos que não têm mais utilidade em suas casas”, comunica.

A Campanha de Descarte é uma das ações do Programa de Limpeza Urbana e Combate às Pragas Nossa Cidade, Meu Lar. A próxima edição ocorre dia 8 de dezembro. A iniciativa é da Administração Municipal, por meio do Departamento do Meio Ambiente, com apoio da Secretaria de Saúde, Departamento de Serviços Urbanos e empresas parceiras, responsáveis pelo destino correto dos resíduos recolhidos.

Por daiane