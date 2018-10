Geral

Milhares de pessoas devem se deslocar aos cemitérios nos próximos dias para homenagear seus entes queridos. Na maioria dos cemitérios de Arroio do Meio o trabalho de lavagem dos túmulos e pequenos reparos já foram finalizados. Outros estavam em fase de conclusão no decorrer desta semana. O Cemitério Católico de Bela Vista, o maior do município, está pronto para receber os visitantes que antes mesmo do feriado de Finados já ornamentavam os túmulos com flores de cores diversas, em memória aos entes queridos.

O serviço de lavagem, varredura, recolhimento de lixo, realizado pelo funcionário da paróquia, Ilton Schmitz, foi intensificado há cerca de três semanas e concluído nessa semana. “O trabalho que é realizado durante todo o ano se intensifica nessa época, inclusive depois do feriado dos Finados, com o recolhimento de lixo e flores que são trocadas por novas pelos familiares”, explica.

No Cemitério Católico de São Caetano, a limpeza também já foi realizada por uma empresa contratada que presta serviço durante todo o ano. No cemitério de Forqueta, uma pessoa responsável por realizar o trabalho de limpeza, inclusive das lápides, concluiu o trabalho após três dias de serviço. Uma limpeza nesses moldes foi realizada no cemitério de Picada Arroio do Meio. Em Dona Rita um mutirão foi realizado por pessoas da comunidade que em três horas finalizaram a limpeza. Em Linha 32 há uma pessoa que faz a limpeza do terreno e que concluiu o trabalho essa semana. Da mesma forma no cemitério de Palmas foi realizada uma limpeza recentemente. No cemitério de Arroio Grande Central, integrantes da comunidade realizaram uma limpeza geral, inclusive com lavagem das lápides, que ocorreu há aproximadamente 15 dias. Reparos e organização do espaço com retirada de flores antigas também foi realizado.

A manutenção e limpeza dos cemitérios ligados à Paróquia Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, três ao total, são feitas de acordo com cada comunidade. Os trabalhos foram concluídos ao longo dessa semana. No cemitério do bairro Aimoré uma empresa foi contratada para realizar o serviço. Em Palmas um zelador realiza o trabalho e em Forqueta há uma pessoa responsável pela manutenção. Já a limpeza das lápides fica a cargo dos familiares. Já nos dois cemitérios ligados à Comunidade Evangélica Luterana São Paulo a responsabilidades pela limpeza dos túmulos é das famílias. Para as demais manutenções há uma pessoa responsável para cada cemitério que finalizaram o trabalho de manutenção no início da semana.

Por daiane