O Clube Esportivo Lajeadense esteve com suas atenções da semana voltadas para a partida deste sábado pela Copa Wianey Carlet – Copinha, organizada pela Federação Gaúcha de Futebol. Para o Lajeadense, a rodada prevê enfrentamento com o Inter, em Santa Maria, sábado às 15 horas. Mesmo com a chuva registrada esta semana, que prejudicou a realização de treinamentos de campo, o técnico Rodrigo Bandeira movimentou o grupo de jogadores com trabalhos físicos e com bola, visando melhorar o rendimento do Alvi Azul no campeonato.

O Lajeadense ocupa a 4ª colocação em sua chave que é liderada pelo Avenida com 25p, Grêmio 17p, Real 10p, Lajeadense 09p, Juventude 08p, Inter-SM 07p e Nova Prata com 05 pontos. Após o compromisso em Santa Maria, o Lajeadense disputa três partidas em Lajeado com o Nova Prata, Grêmio “B” e Avenida.

