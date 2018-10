O Alto Taquari - Cotidiano

Cultura

Desde que foi firmado em 2013, o intercâmbio de jovens entre Brasil e Alemanha pelos municípios de Arroio do Meio e Boppard, já proporcionou a visita de três delegações de jovens da Alemanha e duas do Brasil. Mas neste período, por conta do intercâmbio outros grupos vieram a Arroio do Meio e pessoas daqui foram a Boppard e outra regiões da Alemanha, numa salutar troca de culturas.

No último sábado o grupo liderado por Dr. Peter Hohler despediu-se do município num clima de alegria, mas também de saudades pelas vivências e experiências, tanto pelas famílias que hospedaram os nove jovens bem como a comitiva que permaneceu aqui entre os dias 2 e 13 de outubro. A chegada e despedida foram na Rua de Eventos, um tradicional ponto de referência turística por proporcionar os encontros e eventos sociais e culturais mais importantes de Arroio do Meio reunindo principalmente famílias.

Ao longo dos 10 dias de permanência em território gaúcho, as meninas e meninos com idades entre 18 e 21 anos, (o convênio permite a idade de 16 a 23) seguiram uma programação extensa. Em Arroio do Meio, além de visitarem pontos turísticos como a Igreja Matriz, Praça e Museu, seguiram o Roteiro Caminhos da Forqueta, Trilha de Arroio Grande, incluindo a Cascata do Emílio em Capitão. Visitaram também a empresa Girando Sol, dia em que almoçaram no refeitório da indústria.

No Estado conheceram um pouco da Serra Gaúcha, com passeios para Nova Petrópolis, Gramado e Canela. Num dia foram conhecer a capital, Porto Alegre, com passeios por alguns pontos turísticos incluindo a orla do Guaíba.

A comitiva alemã também visitou o Hospital São José. Fabiane Gasparotto passou um vídeo com os principais dados da instituição, lembrando a chegada das religiosas, Irmãs da Divina Providência, congregação que surgiu em 1842, nos arredores de Munster, Alemanha. Elas tinham as atenções voltadas aos cuidados de crianças pobres e abandonadas e ao chegarem ao Brasil trouxeram grande parte destes valores, princípios e conhecimentos.

Número de leitos, internações, especializações atendidas, profissionais que trabalham, entre outros dados apresentados. O grupo teve oportunidade de conhecer algumas instalações. Depois da visita, alguns jovens observaram a existência de diferenças tecnológicas.

A vice-presidente do Círculo, Eneida Fuhr Kuhn, acompanhou a comitiva no roteiro de visitas e ficou positivamente impressionada com o interesse dos jovens. “Eles faziam muitas perguntas, queriam saber como as pessoas vivem aqui. A visita ao hospital foi um pedido de uma das intercambistas, justificando que queria levar impressões a uma colega e amiga. Segundo Eneida, ficaram atentos nas visitas e teve alguns momentos bem emocionantes como foi durante a visita à escola de Forqueta, a única escola no município que leciona alemão. Na ocasião, a professora preparou com seus alunos uma surpresa, cantando canções em alemão. Foi um momento de saudosismo, de muita emoção, principalmente para os jovens que puderam cantar junto”. Eneida também destacou outro momento importante como foi o caso das visitas à Agroecologia do distrito de Forqueta, com conceito de sustentabilidade, que chamou bastante atenção para os jovens, observou.

Comidas saborosas e recepção – Conversando informalmente com os jovens que integraram a comitiva, eles destacaram a calorosa recepção das famílias hospedeiras, elogiaram a diversificada gastronomia, principalmente a carne saborosa. Outro ponto destacado pelos jovens é a natureza exuberante, admirada por onde passaram. Estranharam que muitos jovens, mesmo estudando começam a trabalhar cedo. Consideraram o custo de vida com o euro bem em conta aqui no Brasil e observaram que a infraestrutura de estradas é muito precária.

Objetivos reafirmados - O professor Roque Bersch, coordenador do Círculo de Amigos de Arroio do Meio/Boppard, destacou que o principal objetivo do Círculo é promover a paz entre os povos a partir dos jovens, que diante da oportunidade de conhecer outras culturas, se abrem mais para inúmeras possibilidades de realizações pessoais e profissionais na vida. O delegadionsleiter, Peter Hohler, que veio ao Brasil pela terceira vez, disse que se sente muito à vontade em Arroio do Meio e reafirmou a importância dos objetivos firmados em 2013, destacando a paz entre os povos.

Por daiane