A Administração Municipal de Arroio do Meio prepara os detalhes para a 2ª Feira Agrícola, que ocorre nos dias 26 e 27 de outubro, no distrito de Forqueta. Vinte e sete expositores estão confirmados para os dois dias de feira, incluindo agropecuárias, empreendimentos de maquinários, implementos, manutenção e revenda de máquinas agrícolas.

A abertura do evento ocorre sexta-feira, 26, às 8h, com solenidade oficial e participação do Coral Municipal. Para às 9h está programada a apresentação de quatro cases de jovens empreendedores rurais e urbanos. A tarde segue com palestras ministradas por técnicos da Embrapa e Emater. À noite, às 19h30min, está programada a solenidade de Aniversário de 30 anos do distrito de Forqueta. Logo após, apresentações artísticas com Coral Vozes de Forqueta, CTG Querência, Banda Contagem Regressiva e DJ alemão Michael Maus.

No sábado, 27 – Dia da Família, haverá brinquedos infláveis, visitação à feira e lançamento dos festejos alusivos aos 30 anos do grupo de danças Frohsinn, com apresentação de danças e do grupo de músicos Sem Compromisso. Durante todo o evento haverá Ervateira e Praça de Alimentação direto com a diretoria da Associação Esportiva Forquetense, com galinhada na sexta-feira e costelão no sábado, mediante cartões adquiridos diretamente com a diretoria, além de demais lanches disponíveis na hora.

