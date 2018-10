Educação

Numa promoção da Administração Municipal de Travesseiro através da secretaria da Educação, Desporto e Turismo, inicia na noite de quarta-feira, dia 24, a 13ª Feira Municipal do Livro e a Noite Cultural da Escola Municipal Pedro Pretto. Com o tema “A leitura do mundo precede a leitura da palavra”, toda a programação, que se estende até na noite de sexta-feira, dia 26, acontece no Ginásio de Esportes da Escola Pedro Pretto.

O evento que tem o apoio do Sicredi, inicia na quarta-feira, dia 24, às 20 horas, com a solenidade de abertura e a entrega da premiação do concurso fotográfico, seguida da apresentação da peça teatral “O incrível caso do sumiço das letras” com o grupo Ueba. Às 22 horas, inicia a visitação dos estandes da feira.

Na quinta-feira, dia 25, a programação abre com visitação das 08h às 09h30min dos alunos da Escola Pedro Pretto; às 10 horas, apresentação teatral da peça “Cantando a gente se entende” com a Companhia Aprendiz, para alunos do maternal ao 9º ano e das 11 horas às 11h30min, visitação dos alunos da Escola Estadual Monsenhor Seger. Às 14 horas, inicia contação de histórias e bate-papo com a escritora Rosane Castro, para alunos da Educação Infantil até o 5º ano e das 15h30min às 16h30min, visitação dos alunos da Emei Criança Esperança. Às 20 horas, acontece sarau e bate-papo literário com a escritora Angélica Rizzi com os alunos do Ensino Médio da Escola Estadual Monsenhor Seger.

Na sexta-feira, dia 26, a feira inicia sua programação às 09 horas com visitação das turmas de alunos dos Jardins da Emei Criança Esperança; às 10 horas, sarau e bate-papo literário com a escritora Angelica Rizzi com alunos do 6º ao 9º ano da Escola Pedro Pretto e às 11 horas, visitação dos alunos da escola Pedro Pretto e Monsenhor Seger. Na parte da noite com início às 20h30min, acontece a Noite Cultural com apresentação de talentos artísticos da Escola Pedro Pretto.

