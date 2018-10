Futebol Amador

A Associação de Ligas do Vale do Taquari (Aslivata), responsável pela organização e realização do Campeonato Regional da Aslivata – Copa Certel/Sicredi, após um domingo de folga por causa das eleições, inicia nesta sexta-feira, dia 12 e completa domingo, dia 14, a rodada com os jogos da volta da fase de oitavas de final da Série “A”. Serão oito jogos pela categoria de titulares e oito jogos pela categoria de aspirantes.

Pela categoria de titulares, acontecem duas partidas em Rui Barbosa. No feriado desta sexta-feira, dia 12, jogam no campo do Esperança as equipes do Esperança e Brasil de Marques de Souza. O Esperança venceu no primeiro confronto por 3 x 2, por isso joga pelo empate na partida da volta. O Brasil precisa da vitória para levar a decisão para os pênaltis.

A rodada continua no domingo, dia 14, quando teremos no campo do Rui Barbosa, o clássico de Arroio do Meio reunindo Rui Barbosa e Sete de São Caetano. Na rodada de ida o Sete venceu por 3 x 1, precisando apenas de um empate para se classificar. O Rui Barbosa precisa vencer para decidir vaga nos pênaltis. Em Capitão, o Sete recebe a visita do Cruzeiro de Vespasiano Corrêa. Na primeira partida houve empate sem gols. No domingo, o Sete joga pelo empate por ter melhor campanha na primeira fase. O Cruzeiro precisa vencer para decidir nos pênaltis.

A rodada ainda apresenta em Encantado, Ouro Verde x São Cristovão (empate favorece o Ouro Verde); em Teutônia, Atlético Gaúcho x Rudibar (Rudibar tem a vantagem do empate); em Westfália, Juventude x Flor de Maio (empate classifica o Juventude); em Cruzeiro do Sul, Independente x Boavistense (Independente joga pelo empate) e em Brochier, Juventude x Assespe (vantagem do empate para o Juventude).

Pela categoria de aspirantes, jogam na sexta-feira no campo do Esperança, Brasil x Palanque. Domingo se enfrentam em Rui Barbosa, Rui Barbosa x Sete-SC; em Capitão, Sete x Estudiantes; em Encantado, Ouro Verde x São Cristovão; em Teutônia, Atlético

Por daiane