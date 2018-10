Geral

A Escola Estadual Guararapes receberá nova rede elétrica para o próximo ano letivo. A súmula do contrato foi publicada no Diário Oficial da última semana, confirmando a execução da obra que deve iniciar no mês de novembro, com previsão de conclusão em até 90 dias. A Administração Municipal vinha acompanhando o pleito junto ao governo do Estado, considerando a importância da demanda para os mais de 560 alunos matriculados na escola.

De acordo com o engenheiro responsável pela Coordenadoria Regional de Obras, Guilherme Spohr, a obra inclui a execução de novas instalações elétricas internas, subestação e novo ramal de entrada. O investimento é de R$ 250 mil, provenientes do governo do Estado. “A obra é necessária devido à alta demanda elétrica da escola, eliminando as constantes quedas de energia, em função das instalações defasadas e mal dimensionadas para os equipamentos atualmente instalados”, explica Spohr. “As novas instalações serão executadas de acordo com as normas e legislações atuais, garantindo conforto e segurança para alunos e professores”, afirma.

A diretora da escola, Silvana Saldanha Martins Hanke, confirma a importância da obra. “É uma demanda urgente e primordial para usufruirmos com segurança de todos os equipamentos e benefícios ”, afirma. “Estamos felizes em sermos atendidos com esse pedido antigo que beneficia nossa escola”, comemora a diretora. A obra se soma aos recentes investimentos do governo do Estado na escola, no valor de R$ 750 mil, incluindo a quadra esportiva (R$ 420 mil), a reforma de salas de aula e reconstrução da marquise para recomposição da fachada original da escola (R$ 85 mil).

O prefeito Klaus Werner Schnack reforça a satisfação do município com o novo investimento no Ensino Médio. “Estamos muito felizes pois, apesar das dificuldades, Arroio do Meio recebe mais esse investimento do governo do Estado, que atende praticamente todas as famílias arroio-meenses, já que a maioria estudou, tem ou terá filhos estudando no Guararapes”, afirma Schnack.

Por daiane