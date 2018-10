Eleições 2018

O auditório da Acisam, no Centro de Arroio do Meio, ficou lotado na segunda-feira à noite para o último encontro de mobilização de líderes, apoiadores e simpatizantes da candidatura de Sidnei Eckert (MDB) à Assembleia Legislativa. Os encontros de segunda-feira, na Acisam, foram realizados desde o início do período de campanha. Começou com um grupo pequeno, que foi crescendo em número e representatividade. No último estiveram representados 27 municípios, com a presença de cerca de 300 pessoas. Entre os presentes, vereadores, secretários, prefeitos, ex-prefeitos, líderes partidários e sindicais, empresários, agricultores, entre outros.

Eckert, que já foi vereador por três mandatos e prefeito reeleito, se emocionou em vários momentos. Sensibilizou-se ao chamar e agradecer o apoio da família na caminhada, especialmente a mãe, que esteve doente, e afirmou que a família é a base de tudo. Também agradeceu a todos que participaram dos encontros de segunda, bem como todos que estão defendendo seu nome para deputado estadual, em mais de 150 municípios. “Ao chegar ao final de uma caminhada dessas recebendo tanto carinho, é preciso agradecer do fundo do coração”.

Lembrou que concluiu o planejamento da sua candidatura em 1º de janeiro de 2017, com o propósito de fazer uma campanha bonita, para as famílias, onde no final as pessoas pudessem se abraçar e mostrar para a Região e o Estado que é possível fazer a política do bem. Sabia das dificuldades, mas também sabia das amizades e das relações construídas ao longo dos seus 26 anos de vida pública. Se disse feliz com o engajamento diário de novos apoiadores e afirmou que precisa sair com uma boa votação de Arroio do Meio e municípios vizinhos.

O coordenador de campanha, Renato Zanella Filho, afirmou que nesta última semana o trabalho de corpo a corpo seria concentrado na região. Frisando que a candidatura de Sidnei é uma candidatura da família, comunitária, limpa e do bem, Renato destacou os vários depoimentos favoráveis ao arroio-meense, o que comprova o reconhecimento do seu trabalho.

A necessidade de trabalhar de forma intensa, nesta semana que é decisiva e muitos eleitores ainda não têm candidato, foi lembrada pelo prefeito Klaus Werner Schnack, o vereador Rosinei Zago de Progresso, o ex-prefeito de Colinas Gilberto Keller, o ex-prefeito de Doutor Ricardo, Alvimar Lisot e o ex-coordenador regional do MDB, Norberto Dalpian. Todos pediram atenção e muito empenho por parte de todos que apoiam a candidatura.

Ao encerrar, Eckert declarou que se eleito continuará sendo o homem simples de sempre, próximo de todos e um grande defensor do Vale do Taquari e do seu desenvolvimento. “Vou fazer o máximo, o melhor de mim”, garantiu. Pediu que todos continuem mobilizados até o final, buscando mais um voto, que poderá ser decisivo para sua eleição.

Por daiane