Agricultura

A Emater/RS-Ascar e a secretaria da Agricultura de Pouso Novo realizam na sexta-feira, dia 19 de outubro, o II Encontro da Soberania Alimentar e Troca de Sementes Crioulas. O encontro, que será uma ação da Semana da Alimentação Saudável, vai estar aberto à comunidade. A programação inicia no CTG Tropilhas da Serra e não mais no Salão Paroquial, com início às 13h15min. Na primeira parte será proferida palestra sobre o tema “Dez alimentos para uma vida longa” com a nutricionista Tatiane Turatti, da Emater de Encantado.

Na sequência será realizada Tarde de Campo do Programa Socioassistencial junto ao Capitel Santa Rita com as seguintes estações: 1º- controle biológico de lagartas em culturas diversas; 2º – meliponicultura (Abelhas sem Ferrão) e 3º – produção orgânica de alimentos. No final haverá bênção religiosa, troca das sementes e lanche de confraternização. Os organizadores lembram ser importante que os participantes tragam sementes, raízes, mudas ou ramas para a troca.

Por daiane