Ocorre nos dias 26 e 27 de outubro, no distrito de Forqueta, a 2ª Feira Agrícola de Arroio do Meio. O evento vai contar com 26 expositores, incluindo agropecuárias, empreendimentos de maquinários, implementos, manutenção e revenda de máquinas agrícolas, além de palestras, oficinas, atrações artístico-culturais, gastronomia e lazer.

Durante a semana, o secretário de Agricultura Eloir Lohmann e a vice-prefeita Eluise Hammes intensificaram a divulgação do evento que vem sendo organizado mais intensamente desde agosto. A realização da 2ª feira foi definida durante a reunião de avaliação da primeira edição, que foi encarada como ensaio.

A programação foi encorpada com mais adesões e atrativos. O primeiro dia será voltado para o público regional e estudantes do meio urbano (Guararapes) e rural (escolas do eixo Rui Barbosa/Forqueta). E o sábado será voltado às famílias e valorizar a comunidade. “Contamos com o apoio das Secretarias Municipais da Agricultura do Vale do Taquari, Emater/Ascar, STR e Conar. Também intensificamos a divulgação nas redes sociais e corpo a corpo. Toda programação está voltada a atender necessidades de conhecimento e tecnologia do setor”, detalham.

O secretário Lohmann trouxe dados interessantes sobre a produção e aproveitamento territorial do município. Dos 15 mil hectares, um terço é área urbana, um terço é voltado para o cultivo e o restante é de áreas verdes e APPs. Da área agrícola mil hectares são plantados em milho grão, 2,5 mil hectares em milho silagem, o que evidencia o foco na bovinocultura e entre 1,2 mil e 1,5 mil direcionados à soja. A produção de leite é de 61 mil litros dia, com um plantel de 5 mil vacas. “A produtividade aumentou, apesar das desistências”, dimensiona. O número de bovinos de corte hoje passa de 7 mil, o que mostra uma nova tendência de produção voltada à renda passiva.

A suinocultura conta com o alojamento de 370 mil suínos e a avicultura de corte com 8,8 milhões de aves, além da produção de 1,2 milhão de ovos férteis ano. O número de talões é de 1585 e de propriedades 1,1 mil. “A tendência é que ocorra uma diminuição de talões devido à Nota Fiscal Eletrônica, porém, a migração neste segmento é comum, e áreas ociosas podem vir a ser ocupadas de acordo com novas demandas de mercado.

Hoje, muitas pessoas que tiveram carreira na indústria e comércio, estão tendo bons resultados na agricultura, devido a bagagem de experiência, espírito empreendedor e outro ponto de vista sobre oportunidades. Entendemos que a busca de informações por parte dos interessados é muito mais importante que a imposição de assistência técnica para profissionalização”, dimensiona.

A abertura do evento ocorre sexta-feira, 26, às 8h, com solenidade oficial e participação do Coral Municipal. Para às 9h está programada a apresentação de quatro cases de jovens empreendedores rurais e urbanos. A tarde segue com palestras ministradas por técnicos da Embrapa e Emater. À noite, às 19h30min, está programada a solenidade de aniversário de 30 anos do distrito de Forqueta. Logo após, apresentações artísticas com Coral Vozes de Forqueta, CTG Querência, Banda Contagem Regressiva e DJ alemão Micael Mause.

No sábado, 27 – Dia da Família, haverá brinquedos infláveis, visitação à feira e lançamento dos festejos alusivos aos 30 anos do grupo de danças Frohsinn, com apresentação de danças e do grupo de músicos Sem Compromisso. Durante todo o evento haverá Ervateira e Praça de Alimentação direto com a diretoria da Associação Esportiva Forquetense, com galinhada na sexta-feira e costelão no sábado, mediante cartões adquiridos diretamente com a diretoria, além de demais lanches disponíveis na hora.

Por daiane