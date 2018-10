Bocha

O Campeonato Municipal de Bocha Noturno de Arroio do Meio realizou na noite de quinta-feira, dia 11, duas partidas válidas pela 4ª rodada do returno da primeira fase. Jogaram em Forqueta Baixa, Treze de Maio 2 x 1 Bar Querência e no Glória, Glória 2 x 1 Kalunga.

Nesta sexta-feira, dia 19, teremos a 5ª e última rodada da primeira fase, quando jogam no Novo Horizonte, Bar Querência x Brasil e em Forqueta Baixa, Treze de Maio x Glória. Os jogos iniciam às 19h45min com 15min de tolerância. Cada partida será disputada por um jogo de dupla e dois jogos de trios.

Classificação - Bar Kalunga 16p, Brasil 13p, Bar Querência 11p, Glória 11p e o Treze de Maio com 03 ponto.

Por daiane