Às vésperas de completar 86 anos de idade, dona Lira Horn, do bairro São Caetano, Arroio do Meio, se exercita todas as quartas-feiras pela manhã com as amigas na Associação Esportiva Sete de Setembro. Os encontros para a prática de exercícios físicos são orientados pela Coordenadora do Departamento Municipal de Idosos e profissional de Educação Física, Diana Ames. As atividades também são realizadas em terças-feiras na sede do Bola Cheia/Loteamento Antares, bairro Bela Vista e em terças e quintas-feiras no Centro Social/Comunidade São Paulo, no Centro, envolvendo cerca de 60 pessoas.

Segundo a coordenadora, os principais objetivos do projeto são a saúde preventiva, qualidade de vida, melhora do equilíbrio, entretenimento, bem-estar físico e mental dos participantes. “O mais importante é o vínculo de amizade que criam, com encontros semanais alegres, que proporcionam energia para seguirem suas vidas mais felizes e saudáveis”, afirma. Interessados em participar podem se inscrever junto ao Centro de Referência da Assistência Social – rua Gustavo Wienandts, 485, Centro. As atividades são gratuitas, oferecidas pela Administração Municipal, através do Departamento do Idoso.

Na segunda-feira, 15, o Departamento e o Conselho Municipal do Idoso promoveram os Jogos Inteligentes da Terceira Idade. A atividade foi realizada na secretaria de Educação e Cultura, com a participação de cerca de 60 idosos, que disputaram Moinho e Loto, divididos nas categorias Moinho Mais de 70 anos, Moinho Menos de 70 anos e Loto Livre Misto. Os jogos acontecem anualmente e têm por objetivo estimular o treinamento cognitivo, melhorar o déficit de atenção, diminuir a ansiedade e os quadros depressivos, exercitar a memória e promover a sociabilidade e a autoestima dos idosos. Todos os idosos foram premiados com medalhas de participação e os vencedores com medalhas de classificação.

