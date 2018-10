O Alto Taquari - Cotidiano

Cultura

O propósito de tornar o mundo mais humano e criativo fez despertar no artista Luciano Rocha a ideia de desenvolver um projeto de pintura fora da capital gaúcha. A Pérola do Vale foi o local escolhido para colocar em prática a sua iniciativa. Há cerca de um ano reside em Forqueta, onde possui amigos, fato que o ajudou a fixar residência na localidade.

Natural de Carazinho, Luciano vinha com frequência para Arroio do Meio visitar amigos durante as férias. Nesse período constatou a falta de cursos de pintura no município, sendo que os interessados tinham que se deslocar para outras cidades em busca de aperfeiçoamento. O fator foi decisivo para o pontapé inicial do seu projeto.

O artista atua com a técnica de desenho artístico, trabalhando a figura humana, animais, entre outros. “As aulas são para pessoas de diferentes faixas etárias, desde iniciantes até quem trabalha na área”. O curso tem duração de seis meses e ocorrem em dois espaços: às terças-feiras, a partir das 14h no Arrebanhando e nos demais dias da semana na Make Way, localizada em frente à secretaria da Educação, com disponibilidade de cursos à noite e aos sábados.

Trabalhando com arte há 30 anos, Luciano destaca que sempre gostou de pintar, e desde pequeno a vontade por desenhar e pintar se fez presente. “Tenho necessidade de repassar esse sentimento e conhecimento que tenho pela arte aos arroio-meenses que tão bem me receberam”, enaltece.

Um dos principais objetivos do artista com seu projeto é desenvolver a criatividade das pessoas. “Quero tirar as crianças e os jovens do meio digital, fazer com que interajam mais entre eles, além de desenvolverem mais a criatividade. Também quero resgatar os artistas que já pintavam para voltarem a pintar”, salienta.

Interessados em aprender a desenhar ou até mesmo resgatar o prazer pela pintura, podem contatar com Luciano para mais informações através do telefone 99835-3264.

Por daiane