Os alunos do 6º ano da Escola Pedro Pretto de Travesseiro, estão participando da 8ª Feira de Ciências e da 1ª Feira Estadual de Ciências, promovidas pela Univates com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O evento integra a programação do 12º Congresso de Ciência e Tecnologia do Vale do Taquari (CCTEC). Os projetos premiados serão divulgados no dia 29 de outubro.

A escola travesseirense está participando do evento com a apresentação de cinco projetos desenvolvidos durante o ano no educandário. Entre os projetos está o material dos alunos Alisson, Alan e Arthur, que desenvolveram um regador automático. Outra mostra foi criada pelos alunos Luan, Luana e Micaele, que apresentaram um modelo de reservatório para captação da água da chuva. Também foi exposto projeto das alunas Janaína, Gabriele e Daniele, que desenvolveram um estudo sobre micro-organismos. Na área da saúde, Gabriele e Sabrina aplicaram um estudo relacionado às plantas medicinais. O quinto projeto exposto na feira é dos alunos Jéferson, Andrian e Vicente, que propõem a produção de energia. Além destes alunos, outros colegas ajudaram no desenvolvimento dos projetos ao longo do ano.

