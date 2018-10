Bocha

A Aemaso de Marques de Souza realizou no sábado, dia 06, os jogos da 6ª rodada do Campeonato Municipal de Bocha. Jogaram em Tamanduá, Betos Bar 2 x 1 Cruzeiro; em Marques de Souza, Brasil 2 x 1 Nova Aliança; em Linha Bastos, Unidos 2 x 1 Picada Flor e em Linha Perau, Bragatino 0 x 3 Picada May.

Classificação - Betos Bar 15p, Cruzeiro e Picada May 11p, Nova Aliança 09p, Unidos 08p, Bragantino, Picada Flor e Brasil 06 pontos.

Neste sábado, dia 13, acontecem os jogos da 7ª rodada reunindo em Linha Atalho, Nova Aliança x Cruzeiro; em Picada Flor, Picada Flor x Brasil; em Linha Bastos, Unidos x Bragantino e em Picada May, Picada May x Betos Bar. Os jogos iniciam às 13h30min. Cada partida será disputada por três trios.

Por daiane