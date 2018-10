Geral

No ano em que a casa que sedia o Museu Público Municipal completa seu primeiro centenário, a Administração Municipal de Arroio do Meio trabalha no restauro do espaço que já abrigou um consultório médico, residência, Prefeitura, Casa de Cultura, Biblioteca Pública, secretaria de Educação e Cultura e, há uma década é instituída como Casa do Museu.

A obra consiste no restauro das 12 janelas do prédio, executada pela empresa Stafen & Teloken e na pintura interna parcial e externa total, melhorias no telhado e colocação de azulejos em espaços internos, executado pela empresa Vitor Refrigeração Ltda., ambas contratadas via processo licitatório. O investimento é de R$ 40.500,00, provenientes de recursos próprios do município. A obra visa a manutenção do patrimônio público, considerando que este é o único prédio tombado no município. Paralelamente a empresa responsável pela pintura do Museu está executando reparos e pintura externa total da Prefeitura, num investimento de R$ 33 mil, também de recursos próprios. A previsão da conclusão das melhorias é final do mês de outubro.

Sobre a Casa do Museu

O Museu Público Municipal foi oficializado em 25 de novembro de 2013 pelo Decreto Municipal N° 2174, instalado no prédio denominado Casa do Museu, situado na rua Visconde do Rio Branco, 604, esquina com a rua Monsenhor Jacob Seger/Centro. O Museu visa ser um espaço de memória no qual se identifica, preserva, valoriza e divulga o patrimônio histórico-cultural de Arroio do Meio, por meio da salvaguarda do acervo e de programas expositivos dinâmicos de curta e longa duração, constituindo-se também em um espaço de criação e difusão de expressões artísticas, numa perspectiva de um museu para todos. A Casa foi erguida em 1918 e serviu como consultório e residência do médico alemão Ernest Von Heckel, quando da transferência de sua família para Arroio do Meio.

O Museu ocupa duas salas no andar térreo, para exposições temporárias de curta e média duração, e uma sala de exposição permanente no sótão, preservando a história do Cine Teatro Real. Além disso, a instituição conta com espaços destinados à Reserva Técnica, Sala de Restauro e Higienização, Almoxarifado e Sala de Oficinas. O Museu segue uma proposta inovadora, de exposições temáticas, contextualizada no tempo e espaço e possui peças arqueológicas da ocupação tupi-guarani no município e alguns da época da colonização, além do acervo de documentos e fotos da prefeitura, incluindo documentos da emancipação – com mais de sete mil peças entre documentos, fotos e objetos.

Nesse sentido o Museu é um espaço permanente de pesquisa e produção de conhecimento histórico sobre a história do município e região. Atualmente está aberta ao público a exposição ‘Pelos campos ou na tela – uma breve história do futebol em Arroio do Meio’, que traz contextualização do futebol no mundo, surgimento em Arroio do Meio, clubes locais e de forma virtual um campeonato futebol e projeção de imagens vídeos e informações sobre as copas do mundo. Em 2017, passaram mais de 2 mil pessoas pelo Museu, nas mais diversas atividades promovidas pela instituição (palestras, sessões de cinema, oficinas de educação patrimonial, oficinas de cerâmica, visitas às exposições, entre outras). Para o próximo ano está previsto o projeto Tem Música no Museu, que oferecerá oficinas de iniciação musical para crianças e adolescentes.

Por daiane