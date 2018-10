Geral

A prefeitura de Arroio do Meio comunica que seguem abertos os editais para interessados em se inscrever no Cadastro Municipal de Habitação – aquisição de lotes no Loteamento Residencial Popular Dona Rita e para o Loteamento Comercial e de Serviços Coxilha Vermelha/São Caetano – doação de lotes para empreendedores.

Para o Loteamento Residencial, as inscrições vão até 19 de outubro, e devem ser feitas no Centro de Referência da Assistência Social (Cras), localizado na rua Gustavo Wienandts, nº 485. De acordo com o edital, podem se inscrever famílias que recebem até três salários mínimos, com tempo comprovado de emprego fixo e residentes há mais de cinco anos em Arroio do Meio. São disponibilizados 10 lotes a preço de custo, por meio da Prefeitura, além de outras unidades direto com o proprietário do loteamento localizado na rua Dona Rita, bairro São Caetano. A proposta viabiliza o financiamento bancário para as famílias beneficiadas, para aquisição do terreno e edificação da residência.

Para o Condomínio Industrial, as inscrições seguem até 26 de novembro e devem ser feitas na secretaria de Indústria, Comércio e Turismo/Prefeitura. O edital tem como critérios básicos a característica de micro e pequena empresa e o tempo de atuação no município. Dez lotes estão sendo disponibilizados. Sete empresas já estão em atividade no Condomínio.

Por daiane