Geral

Está programado para os dias 19 e 20 deste mês a realização do 2º Encontro dos Amigos do Futebol em benefício da Associação de Menores de Arroio do Meio, a Amam. A programação inicia na sexta-feira, no Ginásio do Colégio Bom Jesus com jogos de futsal. Às 18h30min haverá partida de futebol infantil entre alunos da Escolinha Rui Barbosa nascidos em 2011 e 2012. Às 19h30min ocorre jogo de futebol feminino. E às 20h30min jogo da Seleção Brasileira de Futsal Master e uma Seleção do Vale do Taquari coordenada pela Alaf. O ingresso será de R$ 5. Após haverá jantar de recepção da delegação trazida por Ricardo Schroeder, o Piá, no Hotel Moinho da Luz.

No sábado, o futebol continua no Campo da Sociedade Navegantes, com jogos de Futebol 7. Às 9h joga um misto de ex-profissionais amigos do Piá, com um combinado de Arroio do Meio. Após, jogo de veteranos amigos do Piá com combinado de Arroio do Meio. E às 11h partida de Master amigos do Piá, contra um combinado de Arroio do Meio. Ao meio-dia será servido almoço para interessados na sede social do clube pelo valor de R$ 25. E às 14h ocorre jogo de futebol feminino.

Grandes nomes de personalidades futebolísticas já estão confirmados, como Bolívar pai e filho, Serginho, Titi, Tigre Goleiro, Biju Goleiro, Gilmar Iser, Palito, Balalo, William Campos, Darlei Costa, Lúvio, Gordo, Choco, Cocão, entre outros.

O grande momento social do evento ocorre às 20h30min, com jantar-baile no Salão da Comunidade Católica do bairro Navegantes. O valor do convite é de R$ 40 e a animação será da banda Contagem Regressiva. Os organizadores aguardam a participação da comunidade em apoio à causa.

Assim como na edição passada, durante a festa haverá sorteio de prêmios, brindes personalizados, uma exposição com produtos e artesanato da Amam, tenda tudo premiado e leilões.

Por daiane