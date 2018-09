Geral

Numa iniciativa na Administração Municipal de Travesseiro foi realizada na segunda-feira, dia 24, nas dependências da Câmara de Vereadores, mais um encontro com os comerciantes do município, a fim de apresentar a proposta para as festividades de Natal.

De acordo com o secretário de Planejamento, Lari Hofstetter, ficou definido que uma ampla programação será executada em parceria entre a administração e o comércio. A abertura oficial ficou marcada para o dia 30 de novembro na Av. 10 de Novembro, entre as ruas Daniel Ahne e Friedhold Majolo com apresentações, show musical, passagem da chave da cidade ao Papai Noel e acendimento da iluminação natalina da Av. 10 de Novembro e na Praça Municipal. Nesta noite, o comércio vai permanecer de portas abertas estendendo seu horário de atendimento ao púbico.

Outros dois eventos foram definidos ficando a cargo da secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turismo. O primeiro será na noite do dia 14 de dezembro, com a tradicional encenação de Natal, nas imediações da Igreja Matriz e no dia 16, com a realização do Natal das Crianças, quando os alunos irão fazer suas apresentações natalinas.

O último evento ficou programado para o dia 23, com a Festa do Natal da Família, a ser realizado entre a Praça e o Ginásio de Esportes. Diversas atividades serão realizadas no dia, que também terá o sorteio dos prêmios da campanha da secretaria da Agricultura, que irá incentivar o setor primário através de cautelas entregues aos produtores rurais que tiveram movimento no talão de produtor durante o ano.

Por daiane