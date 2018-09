Futebol Amador

A direção da Associação de Ligas do Vale do Taquari (Aslivata), emitiu comunicado ainda na manhã de sábado, anunciando o cancelamento e adiamento dos jogos da 6ª rodada da Série “A” do Campeonato Regional da Aslivata, que deveriam ser disputados no último domingo, dia 02. O motivo foi a chuva que deixou os gramados alagados para a prática do futebol. Os jogos desta rodada devem ser realizados no final da fase.

Próximos jogos

O certame terá continuidade no feriado desta sexta-feira, dia 07 de setembro, quando jogam em Taquari, Taquariense x Sete de Capitão, partida transferida em rodada anterior. No domingo, dia 09, acontecem os jogos da 7ª rodada, a última do carnê da primeira fase. Jogam nesta rodada em Rui Barbosa, Rui Barbosa x Assespe; em Capitão, Sete x Independente; em Taquari, Taquariense x Sete-SC; em Estrela, Imigrante x Esperança-RB; em Encantado, Ouro Verde x Pouso Novo; em V. Aires, Palanque x Brasil; em Brochier, Juventude x Rudibar; em V. Aires, Flor de Maio x Juventude/Westfália e em Lajeado, São Cristovão x Atlético Gaúcho. Os jogos dos aspirantes iniciam às 13h30min e dos titulares às 15h30min.

Tabela de classificação

Titulares – Chave “A” - Juventude/Westfália 09p, Flor de Maio 08p, Esperança-RB e Estudiantes 07p, Juventude/Brochier 06p, Imigrante 03p e Rudibar 02 pontos. Chave “B” - Independente 10p, Sete-SC 09p, Brasil 07p, Sete Capitão 06p, Cruzeiro 05p, Palanque 02p e Taquariense zero ponto. Chave “C” - São Cristovão 13p, Assespe 09p, Atlético Gaúcho 07p, Boavistense 06p, Ouro Verde 04p e Rui Barbosa e Pouso Novo 01 ponto. Na primeira fase classificam-se os cinco primeiros em cada chave e o melhor sexto colocado.

Aspirantes – Chave “A” - Estudiantes 12p, Rudibar 09p, Flor de Maio 07p, Imigrante e Juventude/Brochier 06p, Juventude/Westfália 03p e Esperança-RB com 01 ponto. Chave “B” - Brasil e Taquariense 07p, Sete-SC e Palanque 06p, Independente 05p, Cruzeiro 03p e Sete/Capitão com 01 ponto. Chave “C” - São Cristovão 13p, Atlético Gaúcho 10p, Rui Barbosa 07p, Assespe 06p, Ouro Verde 04p, Boavistense 03p e Pouso Novo com zero ponto.

Por daiane