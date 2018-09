Agricultura

Numa parceria entre piscicultor, Secretaria Municipal de Agricultura de Arroio do Meio e Emater/RS-Ascar, será realizada no sábado, 15, mais uma feira de peixe vivo. A programação acontece na propriedade do piscicultor Ivo Beschorner, em Picada Arroio do Meio, a partir das 9h. Serão ofertadas carpas capim, húngara, cabeça grande e prateada.

Os organizadores pedem para que os consumidores levem embalagem para acondicionar os peixes. A propriedade da família Beschorner está situada a cerca de 750 metros do salão comunitário de Picada Arroio do Meio, à esquerda.

Por daiane