Futebol Amador

A Associação de Ligas do Vale do Taquari (Aslivata), realizou no último final de semana os jogos da penúltima rodada da fase de classificação da Série “A” do Campeonato Regional da Aslivata. Destaque ficou por conta do Rui Barbosa que venceu sua primeira partida, mantendo vivas as chances de classificação. Sete de São Caetano, Sete de Capitão e o Esperança de Rui Barbosa, confirmaram seus bons momentos. O Brasil de Marques de Souza também atingiu calmaria, mesmo com um empate em Palanque. Quem não foi bem é o Pouso Novo que está desclassificado com suas duas equipes com uma rodada de antecipação.

Os jogos no final de semana começaram na sexta-feira, dia 07, quando jogaram em Taquari, Taquariense x Sete de Capitão, em partida atrasada da 5ª rodada. Entre os aspirantes a partida terminou empatada em 0 x 0. Na categoria de titulares, o Sete de Capitão venceu por 3 x 1 com gols de Tadeu, Pelego e Fusca. Ainda na sexta-feira, jogaram de forma antecipada em Venâncio Aires, Flor de Maio e Juventude/Westfália, que nos aspirantes terminou com vitória do Flor de Maio por 5 x 0. Nos titulares o placar acusou empate sem gols.

No domingo jogaram pela categoria de titulares, em Rui Barbosa, Rui Barbosa 3 x 0 Assespe. Está foi a primeira vitória do Rui Barbosa. Em Capitão, o Sete precisou de muita força para passar pelo Independente de Cruzeiro do Sul. Depois de um primeiro tempo de 0 x 0, o Sete aumentou seu volume de jogo no tempo quando marcou dois gols através de Zinho e Pelego, garantindo vitória de 2 x 0. Em Taquari, tivemos a partida entre Taquariense e o Sete de São Caetano que terminou com placar de 1 x 0 para o Sete. Em Estrela, jogaram Imigrante x Esperança-RB, que terminou com goleada do Esperança que venceu por 4 x 0. Em Encantado, o Ouro Verde não encontrou dificuldades para aplicar uma goleada de 6 x 0 no Pouso Novo. Em Venâncio Aires, Palanque e Brasil empataram em 2 x 2. A rodada ainda teve em Brochier, Juventude 1 x 5 Rudibar e em Lajeado, São Cristovão 2 x 2 Atlético Gaúcho.

Pela categoria de aspirantes se enfrentaram Rui Barbosa 1 x 0 Assespe, Sete/Capitão 0 x 3 Independente, Taquariense 0 x 0 Sete-SC, Imigrante 3 x 0 Esperança-RB, Ouro Verde 8 x 0 Pouso Novo, Palanque 2 x 1 Brasil, Juventude/Brochier 0 x 1 Rudibar e São Cristovão 1 x 0 Atlético Gaúcho.

Classificação

Titulares – Chave “A” – Juventude/Westfália e Esperança-RB 10p, Flor de Maio 09p, Estudiantes 07p, Juventude/Brochier 06p, Rudibar 05p e Imigrante 03 pontos. Chave “B” - Sete-SC e Sete Capitão 12p, Independente 10p, Brasil 08p, Cruzeiro 05p, Palanque 03p e Taquariense zero ponto. Chave “C” - São Cristovão 14p, Assespe 09p, Atlético Gaúcho 08p, Ouro Verde 07p; Boavistense 06p, Rui Barbosa 04p e Pouso Novo 01 ponto. Na primeira fase classificam-se os cinco primeiros em cada chave e o melhor sexto colocado.

Aspirantes – Chave “A” - Estudiantes e Rudibar 12p, Flor de Maio 10p, Imigrante 09p; Juventude/Brochier 06p, Juventude/Westfália 03p e Esperança-RB com 01 ponto. Chave “B” - Taquariense 11p, Palanque 09p, Independente 08p, Brasil e Sete-SC 06p; Cruzeiro 03p e Sete/Capitão com 02 pontos. Chave “C” - São Cristovão 16p, Atlético Gaúcho e Rui Barbosa 10p, Ouro Verde 07p, Assespe 06p, Boavistense 03p e Pouso Novo com zero ponto.

Última rodada

Neste domingo, dia 16, teremos os jogos da 6ª rodada do carnê que corresponde a última da fase de classificação. Nesta rodada se enfrentam em São Caetano, Sete x Independente de Cruzeiro do Sul; em Rui Barbosa, Esperança x Estudiantes; em Vespasiano Corrêa, Cruzeiro x Sete Capitão, em Pouso Novo, Pouso Novo x Rui Barbosa; em Brochier, Juventude x Juventude/Westfália; em Bom Retiro, Rudibar x Imigrante; em V. Aires, Palanque x Taquariense; em Boa Vista do Sul, Boavistense x Ouro Verde e em Teutônia, Atlético Gaúcho x Assespe. Os jogos dos aspirantes iniciam às 13h30min e dos titulares às 15h30min.

Iarley estreia domingo

O Sete de São Caetano está anunciando para a partida de domingo, diante do Independente, a estreia do atacante Iarley, ex-atacante do Internacional campeão da Copa Libertadores e Campeão do Mundo pelo time colorado em 2006. Iarley, que é cearense e tem 44 anos, deve atuar como segundo atacante na equipe do Sete, treinado por Pantera. O Sete, que já tem classificação garantida para a segunda fase, disputou cinco partidas pelo regional com quatro vitórias e uma derrota. A equipe soma 12 pontos ganhos.

Por daiane