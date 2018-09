Especial

Amanhã, dia 22 de setembro, é comemorado o dia do Contador. Profissional responsável por exercer atividades referentes às áreas financeira, econômica e patrimonial de uma empresa. Claudir Luis Silva, contabilista graduado em Ciências Contábeis pela Universidade do Vale do Taquari, professor e coordenador do Curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Tecnologia La Salle, fala sobre desafios, atribuições e a importância desse profissional nas organizações. O entrevistado possui experiência na área de Administração, com ênfase em Ciências Contábeis. É Pós-Graduado em Controladoria de Finanças (2002), Gestão Estratégica de Custos (2007) pela Universidade de Santa Cruz do Sul, e possui Especialização em Contabilidade e Direito Tributário com ênfase em Gestão do Risco Fiscal (2015) pelo IPOG.

Jornal O Alto Taquari – Qual é o papel do profissional de contabilidade para manter a estabilidade e equilíbrio financeiro das empresas, principalmente durante um período de recessão?

Professor Claudir Luis da Silva - O profissional contábil exerce papel fundamental na sociedade, pois é a partir das informações fornecidas por ele, que os usuários da contabilidade tomam decisões estratégicas nos seus negócios. No âmbito empresarial as decisões rápidas e corretas são fundamentais para a empresa alcançar bons resultados. Diante disso exige que elas tenham as informações necessárias para que possa ter um planejamento e poder executar suas atividades de forma mais eficaz. Nesse contexto, o profissional contábil tem a responsabilidade, através de suas demonstrações contábeis, esclarecer qual a necessidade, qual o ponto que uma organização precisa melhorar para aumentar seu patrimônio, ter solvência em suas finanças. Para alcançar o objetivo que dele se espera, o contabilista necessita estabelecer em seu comportamento determinadas condições e características, as quais se referem à integridade nos serviços, boa conduta profissional, objetividade, competência, confidencialidade, além de agir sempre com ética.

O Alto Taquari – Como professor e contador, que reformas, na sua opinião, são necessárias para facilitar o dia a dia dos profissionais contábeis e das empresas?

Claudir Luis da Silva – Há muito tempo se fala que várias e grandes reformas são necessárias para que o Brasil retome o caminho do crescimento e, mais importante que isso, consiga sustentar esse desenvolvimento por longos períodos. Algumas dessas reestruturações estão sempre em voga, principalmente em ano eleitoral. A nação, os detentores do poder e aqueles que almejam alcançá-lo sabem bem da necessidade de profundas mudanças no campo da política, da questão agrária, da educação, da saúde e da tributação. E, embora seja a que menos se discuta e se fale a respeito, essa última deve ser considerada uma das mais importantes. O motivo para ser pouco debatida passa pelo fato de ninguém entender direito, bem como dar baixa audiência. Parece que ninguém quer saber de alíquotas, fatos geradores e de fazer contas, entendendo que tal preocupação não angaria votos. Entretanto, os mais esclarecidos sabem que rever a questão tributária é primordial para que o país possa retomar e caminhar na direção certa.

O Alto Taquari – Como vê o mercado de trabalho para os contadores e desafios para os novos profissionais?

Claudir Luis da Silva - Hoje o momento é digital. A tecnologia impacta diretamente no trabalho do profissional contábil. Cada vez mais a contabilidade ganha espaço no mercado. Isso porque as organizações carecem de dados precisos sobre a sua saúde financeira para a tomada de decisões. Em tempos de crise econômica, as empresas estão buscando alinhar suas estratégias de negócios com a contabilidade. O atual cenário do mercado exige profissionais altamente qualificados, com conhecimentos contábeis e de negócios. Com a evolução da tecnologia, a inteligência humana será, cada vez mais, o grande diferencial na contabilidade. Isso porque a análise de dados é um desafio: os dados contábeis brutos só aumentam e é preciso transformá-los em informação estruturada para a tomada de decisão. Com o surgimento de novos cenários, carreiras e avanços tecnológicos, outro desafio da contabilidade é a capacitação dos profissionais. Isso porque as mudanças acontecem rapidamente e é preciso assegurar que os atuais e futuros contabilistas desenvolvam as habilidades exigidas pela área. Esses acontecimentos, aliados ao cenário econômico frágil que o Brasil tem apresentado recentemente, nos dá oportunidade de contribuir ainda mais para que as nossas empresas vençam as dificuldades e prosperem. Devemos aproveitar esse momento para mostrar nosso valor à sociedade, sair do casulo e mostrar ao Brasil como podemos contribuir para o desenvolvimento de nossas organizações e para o avanço da nossa economia.

Por daiane