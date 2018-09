Bocha

O Campeonato Regional de Bocha Noturno realizou na sexta-feira, dia 14, a primeira partida da final entre as equipes do Cumpadis Bar de Lajeado e o Dona Rita. O primeiro confronto da final aconteceu na cancha do Cumpadis Bar, no bairro São Cristovão, terminando com placar de 2 x 1 para o Cumpadis Bar, que ainda teve um saldo de 14 bolas.

A partida da volta, a última do torneio com decisão do título, será realizada na noite desta sexta-feira em uma das canchas do Esperança de Dona Rita entre Dona Rita e Cumpadis Bar. Os jogos iniciam às 20 horas com uma dupla e dois trios por partida.

O Regional de Bocha Noturno iniciou a competição com a participação de 10 equipes de oito municípios que estavam divididas em duas chaves, onde se classificaram quatro em cada chave que iniciaram jogos pelo sistema eliminatório até encontrar os dois finalistas.

Por daiane