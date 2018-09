Geral

A Administração Municipal de Arroio do Meio convida todos os idosos do município para assistir à apresentação da peça teatral ‘Herta e Músico’, a realizar-se no dia 1º de outubro, a partir das 13h30min, no salão evangélico do bairro Aimoré.

O evento é alusivo ao Dia Internacional do Idoso, comemorado no referido dia. Os ingressos estão disponíveis, gratuitamente, no Departamento do Idoso, localizado no subsolo da Prefeitura. Mais informações pelo fone (51) 3716 1166 ramal 303. A promoção é do Conselho Municipal do Idoso, Prefeitura e Centro de Referência da Assistência Social.

