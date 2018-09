Obras

Vinte e três trechos de ruas de Arroio do Meio foram pavimentados desde 2017, com destaque para o modelo associativo, que corresponde a 14 obras no período. A soma ultrapassa 20 mil metros quadrados de calçamento, incluindo obras executadas com recursos federais e através do modelo comunitário.

As ruas das Palmas, do bairro Bela Vista e Aurora, de São Caetano, estão em obra neste momento. O prefeito Klaus Werner Schnack e a vice Eluise Hammes visitaram as obras essa semana, acompanhados do secretário de Obras Paulo Heck e coordenador da secretaria de Planejamento Fernando Enéias Bruxel, onde foram recepcionados por moradores, protagonistas do modelo associativo. Na rua das Palmas serão calçados 1.162,20m², beneficiando 14 lotes. Já na rua Aurora, são 1.227,50m² de área pavimentada, beneficiando 17 lotes.

As obras viabilizadas pelos moldes de pavimentação associativa, preveem o pagamento do material, contratação da empresa e mão de obra por parte dos moradores. A prefeitura, por sua vez, elabora o projeto de engenharia, disponibiliza máquinas para a execução dos serviços de drenagem e terraplenagem da via, além de acompanhar e fiscalizar o andamento da obra. O sistema valoriza a iniciativa dos moradores e agiliza o avanço das obras.

Por daiane