A Secretaria Municipal da Saúde de Arroio do Meio recebeu três veículos novos – modelo Kwid Zen 1.0 Renault. O investimento é de R$ 115.500,00 proveniente de recursos de emendas dos deputados Alceu Moreira e José Fogaça. A aquisição se deu por meio de processo licitatório.

De acordo com o secretário da Saúde, Gustavo Zanotelli, os veículos serão destinados às Estratégias de Saúde da Família (ESFs), com o objetivo de avançar no atendimento domiciliar às famílias. “Com esses veículos ampliamos nosso acesso aos lares das famílias, levando profissionais de enfermagem para atendimentos domiciliares de pessoas com dificuldade de locomoção, e, principalmente, visando ampliar a saúde preventiva e o bem-estar do cidadão”, afirma.

