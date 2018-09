Economia

Visando a geração de emprego e renda e o desenvolvimento econômico, a Administração Municipal de Arroio do Meio assinou o contrato de incentivo com a empresa Translati e repassou parcelas de incentivo para a Cosuel, na última semana. Em contrapartida as duas empresas assumem investimentos e tempo de permanência mínimos no município.

Para a Cosuel, o município repassou R$ 488 mil em incentivos, incluindo a quarta parcela do retorno de ICMS referente ao Complexo de Leite em Pó, no valor de R$ 308.210,61 e a segunda de quatro parcelas, no valor de R$ 179 mil, referente ao pagamento dos serviços de terraplenagem para a construção do novo Complexo Avícola da cooperativa. Em visita ao Complexo, no distrito de Palmas, os representantes do Executivo conheceram as instalações do espaço que deve iniciar as atividades em 2019, com 320 vagas diretas de emprego e previsão de 175 mil frangos abatidos por dia. A cooperativa ocupa o quinto lugar entre as 50 maiores empresas do município, em valor adicionado.

Já a Translati – Serviços e Transporte Ltda., esteve no gabinete do Executivo para assinar o contrato de incentivo no valor de R$ 250 mil, a serem pagos em duas parcelas anuais, para a construção do Centro de Distribuição Logística, já instalado em São Caetano. A empresa ocupa o terceiro lugar em retorno de ISS – Imposto Sobre Serviços.

A Administração também vem trabalhando no apoio aos pequenos e microempreendedores. Recentemente a secretaria da Agricultura executou a terraplenagem para a ampliação do abatedouro/agroindústria Rahmeier, em Bicudo. Outro passo importante foi o encaminhamento do projeto de lei que cria o cargo de mais um veterinário para a Secretaria Municipal da Agricultura, possibilitando que o município encaminhe documentação junto ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal – Sisbi. Este é mais um passo no trabalho de habilitar o município ao Sistema, permitindo que as agroindústrias locais possam comercializar seus produtos em todo o país, possibilitando a expansão das mesmas.

Por daiane