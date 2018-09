Geral

Foi lançada na tarde da terça-feira, 4, a Campanha de Adoção Responsável Adote Fácil. O evento ocorreu no Gabinete do Executivo de Arroio do Meio, na presença de autoridades, representantes das igrejas, secretaria da Saúde, Departamento do Meio Ambiente, imprensa, Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Grêmio Estudantil do Guararapes, comunidade e Associação de Proteção aos Animais Arroio-meenses (Apaam).

A campanha prevê a Feira de Adoção de cães vacinados e castrados, a realizar-se nos dias 14 (tarde) e 15 de setembro (manhã e tarde), na Apaam. Após essa data, o novo sistema de adoção será realizado de forma permanente, todas as quartas-feiras e sábados à tarde, mediante o preenchimento do termo de responsabilidade por parte do interessado em adotar. A ação faz parte do programa municipal Nossa Cidade, Meu Lar, incluindo programa de controle de natalidade e cuidados com animais de estimação, visando prevenir a procriação desordenada e futuros abandonos.

Durante o evento, a Coordenadora do Departamento do Meio Ambiente, Rose Maria Grassi, falou das demais ações do Programa Nossa Cidade, Meu Lar, incluindo o Jogue Limpo com a sua Rua, com ação programada para o bairro Navegantes ainda esse mês; Desinsetização de ruas; Descarte Ambientalmente Correto Jogue Limpo com Arroio do Meio; Abrace um Jardim; Nossa Praia é Aqui, entre outros, realizados em parceria com a comunidade. Sobre o controle de natalidade animal, relatou sobre o novo programa que iniciará nos próximos dias, vinculado ao Centro de Referência da Assistência Social, para famílias em situação de vulnerabilidade.

O prefeito Klaus Werner Schnack reforçou que a prioridade da Administração Municipal é com a saúde pública, o bem-estar animal e a intenção de encontrar um lar para os cães abandonados. “Vamos dar um voto de confiança à nossa comunidade, facilitando a burocracia para a adoção, para que possam oferecer um lar adequado para os cães que hoje vivem no canil”, afirma. “Nosso investimento é voltado para o bem-estar dos animais alojados e a prevenção de novos abandonos”, reforça.

Saiba mais

• Desde 2017 mais de 100 cães e gatos foram esterilizados numa parceria entre Apaam e Prefeitura, posteriormente destinados à adoção;

• A Apaam está localizada na rua Dom Pedro II, ao lado da Secretaria Municipal de Obras. Atende à comunidade em quartas-feiras, das 13h às 16h e aos sábados, das 13h às 17h. O telefone de contato é (51) 992697403.

Por daiane