Futebol Amador

A Liga Travesseirense de Futebol Amador (Litrafa) esteve reunida com dirigentes de clubes na segunda-feira à noite em Três Saltos Alto para definir detalhes para a realização do Campeonato Municipal de Futebol de Campo. O certame tem início previsto para o dia 23 de setembro com jogos em categoria única e com rodadas duplas aos domingos com uma partida de manhã e duas de tarde.

O certame será disputado por sete equipes, que devem ser formadas por atletas que possuem vínculo com o município. Cada clube pode inscrever até 25 atletas, sendo que em campo cada equipe deve manter atuando durante as partidas dois com 37 anos ou mais. Se não houver nenhuma reviravolta, estão inscritos o Travesseirense, SER Juventude, Cairu, Picada Essig, Grêmio São João, Juventude de Três Saltos Alto e Guarani de Barra do Fão, que retorna suas atividades futebolísticas após vários anos inativo.

Na primeira fase as equipes jogam todas contra todas em turno único com três partidas em casa e três fora, classificando as quatro melhores que seguem na competição com jogos eliminatórios com disputa de ida e volta. As partidas serão dirigidas por árbitros da ARA de Lajeado, custeados pela Prefeitura de Travesseiro, segundo informou o presidente da Litrafa, Lasiê Delazeri. Ficou acertado na reunião de segunda-feira que na noite do dia 14 de setembro acontece o lançamento do torneio na sede da SER Juventude de Travesseiro, quando também devem ser conhecidos os jogos da primeira rodada.

Por daiane