Futebol Amador

A Liga Travesseirense de Futebol Amador (Litrafa) cancelou devido ao mau tempo os jogos da 1ª rodada do Campeonato Municipal de Futebol de Campo que deveria ser realizada no último domingo no campo da SER Juventude. Co isto a abertura oficial do campeonato acontece domingo, dia 30, no campo do Esporte Clube Cairu, onde jogam às 10 horas, Travesseirense x São João; às 14 horas, SER Juventude x Juventude de Três Saltos Alto e às 16 horas, Cairu x Barra do Fão.

O certame conta com a participação do Travesseirense, SER Juventude, Cairu, Picada Essig, Grêmio São João, Juventude de Três Saltos Alto e Guarani de Barra do Fão. Os jogos serão realizados em categoria única e com rodadas duplas aos domingos com uma partida de manhã e duas de tarde. Na primeira fase jogam todos contra todos, classificando os quatro primeiros. A partir da segunda fase os jogos serão eliminatórios com disputa de ida e volta.

Para participar os atletas devem ter algum vínculo com o município. Cada clube pode inscrever até 25 atletas, sendo que em campo cada equipe deve manter atuando durante as partidas dois com 37 anos ou mais. As partidas serão dirigidas por árbitros da ARA de Lajeado, custeados pela Prefeitura de Travesseiro, que deverá investir R$ 15 mil com arbitragem e premiação.

Por daiane