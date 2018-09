Geral

Arroio do Meio receberá na próxima semana a visita de nove jovens de Boppard/Alemanha, através do convênio entre as duas cidades coirmãs. Os intercambistas, que possuem entre 18 e 21 anos, estarão no município de 02 a 13 de outubro, participando de uma programação diversificada, com visitas a diversos pontos do município e entorno, além da capital gaúcha e Gramado/Canela. A programação foi elaborada pelos integrantes do Círculo de Amigos de Boppard e Administração Municipal, que pensaram em atividades culturais, sociais e de lazer, favorecendo o conhecimento mútuo e estabelecimento de relações, com dias livres com as famílias hospedeiras.

A coordenadora do Departamento de Cultura do município, Carla Schroeder, comenta que a participação da comunidade foi muito positiva, com várias famílias interessadas em hospedar os jovens visitantes, que virão acompanhados do Coordenador do Freundeskreis de Arroio do Meio em Boppard.

“A partir das características dos filhos das famílias hospedeiras e dos visitantes, foi realizada a respectiva distribuição para facilitar o bom convívio e relacionamento. Além da língua alemã, os jovens visitantes falam inglês. Alguns têm conhecimento de espanhol, francês e italiano. Uma das jovens fala português, pois fez um ano de intercâmbio em Santa Catarina”, destaca.

Carla ressalta que uma das atividades é passear com os jovens pela cidade para conhecer o comércio local, além de apreciar nossas “comidas”. Outro aspecto importante é que eles estarão aqui no final de semana das eleições e poderão ver como funciona a urna eletrônica, já que na Alemanha este processo ainda se dá por cédulas de papel.

No próximo ano uma delegação de jovens de Arroio do Meio viajará para Boppard. O edital para o próximo grupo será aberto ainda neste ano.

Por daiane